السعودية اليوم / وكيل إمارة منطقة حائل يرأس اجتماع اللجنة العامة بمجلس المنطقة



حائل 11 رمضان 1440 هـ الموافق 16 مايو 2019 م واس

رأس وكيل إمارة منطقة حائل المكلف عادل بن صالح آل الشيخ بصالة الاجتماعات بمكتبه بالإمارة اليوم، اجتماع اللجنة العامة لمجلس منطقة حائل والتي خصصت لملفات لجنة مستوى الخدمات بمجلس المنطقة .

وفي مستهل الاجتماع رحب وكيل الإمارة بأعضاء اللجنة ثم تحدث عن أهمية رفع مستوى الخدمات بالمنطقة والسعي نحو تقييم الخدمة ومستوى أداء منفذها والعمل بصورة تكاملية وبجودة عالية بما ينعكس على راحة المواطن وتطور الخدمات المقدمة له .

ثم جرى مناقشة آليات إعداد تقارير عن مستوى كل خدمة مقدمة من الجهات الحكومية.

وقدم رئيس لجنة مستوى الخدمات بمجلس المنطقة خلف المشعان عدد من الآليات التنفيذية في هذا المجال .

حضر الاجتماع أمين عام مجلس المنطقة المكلف المهندس إبراهيم وعدد من المسئولين .

// انتهى //

16:48ت م

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