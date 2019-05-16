السعودية اليوم / مجلس وزراء الصحة العرب يعقد دورته الـ52 برئاسة الامارات في جنيف



القاهرة 11 رمضان 1440 هـ الموافق 16 مايو 2019 م واس

يعقد مجلس وزراء الصحة العرب أعمال دورته العادية الـ52 يوم الاثنين المقبل في جنيف، برئاسة دولة الامارات العربية المتحدة، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية الـ72 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية.

وأوضحت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، في بيان اصدرته الجامعة العربية اليوم، أن اجتماع المجلس سوف يسبقه يوم الأحد المقبل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب برئاسة مصر وعضوية كل من المملكة العربية

وأشارت "أبو غزالة" إلى أن مجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي سوف يبحثان الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها مشروع النظام الاساسي واللائحة الداخلية للمجلس العربي للاختصاصات الصحية والترشيحات لشغل منصب الأمين العام للمجلس، والأحوال الصحية للسكان في دولة فلسطين.

كما يتضمن جدول الاعمال مناقشة الكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب امام الدورة العادية الـ72 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، ومشروع الاستراتيجية العربية بشأن اتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية، وتشكيل لجنة جائزة الطبيب العربي، وتشكيل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، والتعاون مع مجلس وزراء الداخلية العرب في مواجهة انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية.

// انتهى //

16:42ت م

0145



القاهرة 11 رمضان 1440 هـ الموافق 16 مايو 2019 م واسيعقد مجلس وزراء الصحة العرب أعمال دورته العادية الـ52 يوم الاثنين المقبل في جنيف، برئاسة دولة الامارات العربية المتحدة، وذلك على هامش أعمال الدورة العادية الـ72 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية.وأوضحت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، في بيان اصدرته الجامعة العربية اليوم، أن اجتماع المجلس سوف يسبقه يوم الأحد المقبل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب برئاسة مصر وعضوية كل من المملكة العربية السعودية والأردن وتونس والمغرب واليمن والامارات.وأشارت "أبو غزالة" إلى أن مجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي سوف يبحثان الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها مشروع النظام الاساسي واللائحة الداخلية للمجلس العربي للاختصاصات الصحية والترشيحات لشغل منصب الأمين العام للمجلس، والأحوال الصحية للسكان في دولة فلسطين.كما يتضمن جدول الاعمال مناقشة الكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب امام الدورة العادية الـ72 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، ومشروع الاستراتيجية العربية بشأن اتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية، وتشكيل لجنة جائزة الطبيب العربي، وتشكيل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، والتعاون مع مجلس وزراء الداخلية العرب في مواجهة انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية.// انتهى //16:42ت م0145

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