السعودية اليوم / هيئة تطوير بوابة الدرعية تختتم فعاليات المعرض الأول للتوظيف والتدريب



الرياض 11 رمضان 1440 هـ الموافق 16 مايو 2019 م واس

اختتمت فعاليات معرض هيئة تطوير بوابة الدرعية للتوظيف والتدريب، مساء أمس الأربعاء الذي أقيم بمقر بلدية محافظة الدرعية منذ الاثنين الماضي بهدف طرح العديد من الفرص الوظيفية والتدريبية واستعراض البرامج المستقبلية التي تقدمها الهيئة.

ونجح المعرض في جذب الكوادر الشبابية الوطنية من مجتمع الدرعية ومن شباب الوطن، فيما يأتي ذلك في إطار رؤية المملكة 2030 الرامية إلى إتاحة الفرص المثمرة أمام أبناء المملكة لاستثمار مهاراتهم وقدراتهم في بناء الوطن، فضلا عن إكسابهم المهارات اللازمة التي تمكّنهم من السعي نحو تحقيق أهدافهم، وذلك عبر تعزيز قدرة المشروعات الطموحة على توليد فرص عمل متنوعة لأبناء الوطن وتحديداً المجتمع المحلي.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري انزيريلو، أن هذا المعرض يأتي كجزء من التزام الهيئة بالشراكة مع المجتمع المحلي وتطويره، وتستهدف إيجاد فرص عمل لأبناء الدرعية بشكل خاص والمملكة بشكل عام عبر التوسع في عمليات تطوير وتأهيل المنطقة، وإقامة هذه المعارض بشكل دوري.

وأشار إلى أن الهيئة ترحب بالطاقات الشبابية والكوادر الطموحة، وبالأخص نساء هذا المجتمع بهدف إكسابهن المزيد من الخبرات العملية، والتعرف على تاريخ وثقافة الدرعية، إلى جانب تقديم سيرهم الذاتية لفرص العمل المستقبلية والتدريب الداخلي وبرامج التطوع، مبيناً أن الهيئة تبحث عن توظيف خبراء في العديد من المجالات، وتوسيع برنامج التدريب الداخلي الخاص بها، والذي يشتمل حاليًا على مبادرات تعاون مع عدد من الجامعات

جدير بالذكر أنه تم تأسيس هيئة تطوير بوابة الدرعيّة في شهر يوليو 2017م لتكون الجهة المسؤولة عن حفظ وصون وتطوير موقع الدرعيّة التاريخي؛ ليصبح إحدى أكبر وأهم الوجهات في العالم، ومعلماً عالمياً يرسخ القيم التراثية والتاريخية لضيوف الدرعية بمختلف أعمارهم.

// انتهى //

16:38ت م

0143



الرياض 11 رمضان 1440 هـ الموافق 16 مايو 2019 م واساختتمت فعاليات معرض هيئة تطوير بوابة الدرعية للتوظيف والتدريب، مساء أمس الأربعاء الذي أقيم بمقر بلدية محافظة الدرعية منذ الاثنين الماضي بهدف طرح العديد من الفرص الوظيفية والتدريبية واستعراض البرامج المستقبلية التي تقدمها الهيئة.ونجح المعرض في جذب الكوادر الشبابية الوطنية من مجتمع الدرعية ومن شباب الوطن، فيما يأتي ذلك في إطار رؤية المملكة 2030 الرامية إلى إتاحة الفرص المثمرة أمام أبناء المملكة لاستثمار مهاراتهم وقدراتهم في بناء الوطن، فضلا عن إكسابهم المهارات اللازمة التي تمكّنهم من السعي نحو تحقيق أهدافهم، وذلك عبر تعزيز قدرة المشروعات الطموحة على توليد فرص عمل متنوعة لأبناء الوطن وتحديداً المجتمع المحلي.وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري انزيريلو، أن هذا المعرض يأتي كجزء من التزام الهيئة بالشراكة مع المجتمع المحلي وتطويره، وتستهدف إيجاد فرص عمل لأبناء الدرعية بشكل خاص والمملكة بشكل عام عبر التوسع في عمليات تطوير وتأهيل المنطقة، وإقامة هذه المعارض بشكل دوري.وأشار إلى أن الهيئة ترحب بالطاقات الشبابية والكوادر الطموحة، وبالأخص نساء هذا المجتمع بهدف إكسابهن المزيد من الخبرات العملية، والتعرف على تاريخ وثقافة الدرعية، إلى جانب تقديم سيرهم الذاتية لفرص العمل المستقبلية والتدريب الداخلي وبرامج التطوع، مبيناً أن الهيئة تبحث عن توظيف خبراء في العديد من المجالات، وتوسيع برنامج التدريب الداخلي الخاص بها، والذي يشتمل حاليًا على مبادرات تعاون مع عدد من الجامعات السعودية جدير بالذكر أنه تم تأسيس هيئة تطوير بوابة الدرعيّة في شهر يوليو 2017م لتكون الجهة المسؤولة عن حفظ وصون وتطوير موقع الدرعيّة التاريخي؛ ليصبح إحدى أكبر وأهم الوجهات في العالم، ومعلماً عالمياً يرسخ القيم التراثية والتاريخية لضيوف الدرعية بمختلف أعمارهم.// انتهى //16:38ت م0143

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / هيئة تطوير بوابة الدرعية تختتم فعاليات المعرض الأول للتوظيف والتدريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.