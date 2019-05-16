السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المغرب يستقبل المدير العام لمنظمة الإيسيسكو



الرياض 11 رمضان 1440 هـ الموافق 16 مايو 2019 م واس

استقبل معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الأستاذ عبدالله بن سعد الغريري بمقر السفارة بالرباط اليوم ، معالي المدير العام الجديد للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك الذي قام بزيارة لمعاليه بعد مباشرته لعمله.

وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية والقضايا ذات الاهتمام المشترك .

وتمنى معالي السفير الغريري لمدير لمنظمة الإيسيسكو التوفيق والنجاح في مهامه ومسؤولياته.

// انتهى //

16:32ت م

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