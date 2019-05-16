انت الان تتابع تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تهدد بـ"ردٍّ قاسٍ" في قلب أبوظبي والرياض والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 16 مايو 2019 05:08 مساءً - هددت جماعة الحوثيين في اليمن، السعوديةَ والإمارات بـ"ردٍّ قاسٍ"؛ في حال لم تتوقف عن "سياستها وحربها المستمرة منذ خمسة أعوام ضد اليمنيين".

وقال عضو المجلس السياسي لجماعة الحوثيين، محمد البخيتي: إن جماعته ستصل إلى الرياض وأبوظبي؛ "في حال لم تراجع السعودية والإمارات سياساتها في اليمن".

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم"، اليوم الخميس: إن "السعودية والإمارات شنوا عدواناً على اليمن ويريدون الوصول إلى صنعاء.. حتماً سيخسرون".

وتابع: "الرياض أقرب من صنعاء، وسيأتي اليوم الذي يدوس فيه الحوثيون على عنجهيتكم وسط الرياض وأبوظبي إذا لم تراجعوا أنفسكم"، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن استهداف التحالف السعودي الإماراتي للمناطق السكنية "سيدفع عدداً كبيراً من الشباب اليمني للذهاب إلى جبهات القتال بدلاً من الموت تحت القصف".

واتهم البخيتي، في حديثه، التحالف بـ"إعلان حرب مفتوحة" على الشعب اليمني، وذلك من خلال استهداف المدنيين.

Advertisements

وكان التحالف السعودي الإماراتي ارتكب مجزرة في حيّ الرباط وسط صنعاء، أدت إلى مقتل أسرة بكاملها، بعد أن أعلن التحالف بدء عملية نوعية ضد الحوثيين.

وذكرت قناة "المسيرة" التي يديرها الحوثيون، نقلاً عن وزارة الصحة التابعة لجماعة الحوثي، أن ستة مدنيين بينهم أربعة أطفال قُتلوا، وأُصيب 52 آخرون.

ويأتي هذا القصف بعد يومين من إعلان الحوثيين استهدافهم "منشآت حيوية سعودية" بسبع طائرات مسيَّرة من دون طيار.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها التحالف منازل مدنية؛ فقبل ثلاثة أيام قُتل ثلاثة مدنيين في غارة على منزل بمديرية قعطبة في الضالع جنوبي اليمن.

وتقود الرياض وأبوظبي تحالفاً عربياً ضد الحوثيين، منذ عام 2015، بدعوة من حكومة الرئيس، عبد ربه منصور هادي، لاستعادة الشرعية، وإعادة السيطرة على البلاد بعد استيلاء الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدد من المناطق.

وخلَّفت هذه الحرب آلاف الضحايا من المدنيين، وأدت إلى نزوح الملايين وتفشِّي الأمراض والمجاعة، وسط انتقادات ومطالبات دولية بوقف الحرب هناك.