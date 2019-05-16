انت الان تتابع تفاصيل خبر السعودية تفرج عن معتقل رأي بعد تنديد دولي والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الخميس 16 مايو 2019 05:08 مساءً - قال حساب على موقع "تويتر" يهتم بنشر أخبار المعتقلين في السجون السعودية، إن الرياض أفرجت عن أحد المعتقلين بعد أكثر من عامين وأربعة أشهر على اعتقاله.
وذكر حساب "معتقلي الرأي" أن السلطات السعودية أفرجت عن الناشط سيف الإسلام الشراري، الذي اعتقل في يناير من عام 2017.
وأوضح أنه اعتُقل بسبب "تغريدات عبّر فيها عن رأيه برؤية 2030"، التي أطلقها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، ونشر صوراً للشراري عقب الإفراج عنه.
وكانت منظمات دولية نددت، في وقت سابق، باعتقال الناشط السعودي الشراري "لمجرد تعبيره عن رأيه ودون سند قانوني أو قضائي".
ولدى الشراري عشرات مقاطع الفيديو التي أدلى فيها برأيه عن الأوضاع في السعودية، وأخرى عن علاقات المملكة الخارجية، وكان يحظى بمتابعة واسعة.
وانتقدت جماعات حقوقيّة حملة الاعتقالات السعودية التي طالت الآلاف، وطالبت بإطلاق سراحهم فوراً.
وأفرجت السعودية، في وقت سابق، عن عدد من المعتقلين السعوديين؛ في محاولة منها لتجنب الضغوطات الدولية المطالبة بوقف الانتهاكات والاعتقالات غير الشرعية.
واعتقلت السلطات السعودية الآلاف من النشطاء والمثقفين ورجال الدين والصحفيين ورجال الأعمال، على مدى العامين الماضيين، في إطار مسعى للقضاء على أي معارضة محتملة ضد بن سلمان.
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