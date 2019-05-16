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سوق الأسهم يرتفع 141 نقطة عند الإغلاق
متابعات الخليج 365 - متابعة
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 141.15 نقطة ليقفل عند مستوى 8621.85 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.4 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 130 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 139 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 39 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الأسماك، والشرقية للتنمية، والصقر للتامين، والتأمين العربية، وساسكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات سبكيم العالمية، وميدغلف للتأمين، والمتقدمة، ومعادن، ومجموعة السريع فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 2.73% .
فيما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء, ودار الأركان، وسابك، والأهلي هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, وسابك, والأهلي، والإنماء، والاتصالات هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 46.93 نقطة ليقفل عند مستوى 3489.57 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.3 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 140 ألف سهم تقاسمتها 101 صفقة.
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