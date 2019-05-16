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الحالة الماطرة تشتد غداً على هذه المناطق
متابعات الخليج 365 - متابعة
توقع مركز طقس العرب أن الحالة الماطرة لن تنتهي اليوم، بل على العكس، ستزداد قوة وتتوسع رقعتها خلال الأيام المقبلة لتشمل مناطق أوسع.
وأفاد أن تركيز هذه الحالة الماطرة سيكون على مرتفعات غرب وجنوب غرب المملكة.
بدورها توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن يستمر تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، الرياض، القصيم تمتد إلى منطقة حائل وكذلك منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها.
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