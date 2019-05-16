إعلان نتائج التحقيق في شعار مهرجان صيف الباحة

2019-05-16

متابعات الخليج 365 - الباحة

أعلنت إمارة الباحة عن نتائج لجنة التحقيق التي وجه بتشكيلها أمير المنطقة لكشف حقيقة ما أثير حول شعار مهرجان صيف الباحة.

وقالت الإمارة في بيان لها: على ضوء ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي وعدد من الصحف الإلكترونية حول اختيار شعار صيف الباحة 1440هـ، وحرصاً من سمو أمير المنطقة، حفظه الله، نحو موضوعية ودقة الاختيار فقد تمت دعوة لجنة متخصصة مكونة من نخبة من مصممي الجرافيك المحترفين والفنانين التشكيليين من جامعة الباحة وكذلك تعليم الباحة وجمعية الثقافة والفنون، وقد توصلت اللجنة إلى أن الاختيار الذي تم مسبقاً من قبل إمارة المنطقة كان مبنياً على الموضوعية والحيادية بعيداً عن الاجتهادات وهو مكتمل الأركان الشكلية والموضوعية والقانونية لشعار مؤقت وليس دائم.

Advertisements

كما أوضح مدير عام المهرجانات والاحتفالات بأن الإعلام شريك أساسي في منظومة العمل الصيفي؛ مما يجعلنا نتطلع إلى موضوعية الطرح بعيداً عن الانطباعات الشخصية.

وكان أمير منطقة الباحة حسام بن سعود بن عبدالعزيز، وجه مؤخراً بتشكيل لجنة متخصصة للتحقق مما أثير حول شعار “صيف الباحة”، وذلك بعد ما أُشير بشأن أن الشعار تم اختياره وتجميعه من موقع” freepik” مع تعديل للألوان عليه.

وشدّدت إمارة الباحة على حرصها على اختيار الأنسب والأمثل، وبما يتوافق مع رضا أهالي وزُوار المنطقة.