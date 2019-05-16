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2019-05-16 شاهد تساقط الأمطار في رحاب المسجد النبوي متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة هطلت اليوم أمطار متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة, وما زالت السماء غائمة، والفرصة مهيأة لمزيد من الأمطار. Advertisements ووثق مواطنون بالفيديو لحظة هطول الأمطار على المسجد النبوي الشريف وعلى مسجد قباء. وأظهرت المقاطع المصورة الأمطار التي تعانق أرض المسجد الطاهرة فيما احتفى الزوار بهذه القطرات قريبة العهد بالسماء. وعبر الزوار عن مشاعر الفرح والسعادة بهذه القطرات التي تنزلت عليهم في شهر الرحمات وفي رحاب مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم.









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