فيديو وصور.. أمطار مسجد قباء في طيبة الطيبة

2019-05-16

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

في شهر الرحمات وفي رحاب أرض طيبة الطيبة هطلت اليوم أمطار الخير والبركة على عدة أنحاء من المدينة المنورة.

ووثق مهتمون بالطقس هطول الأمطار على مسجد قباء أول مسجد بني في الإسلام حيث هطلت الأمطار بغزارة شديدة.

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واحتفى الزوار بالأمطار التي هطلت عليهم في اليوم الحادي عشر من رمضان ورفعوا أكف الضراعة بالدعاء إلى الله عز وجل أن يتقبل صيامهم وقيامهم.