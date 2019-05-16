موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة يوم 11 رمضان

2019-05-16

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

يُرفع أذان المغرب في مكة المكرمة اليوم الحادي عشر من رمضان المبارك، عند الساعة 06:53، فيما يؤذن للمغرب في المدينة المنورة في تمام الساعة 06:59 بحسب تقويم أم القرى.

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وفي العاصمة الرياض سيكون أذان المغرب عند الساعة 06:31، فيما سيكون عند الساعة 06:37 في مدينة أبها وعند الساعة 06:45 في بُريدة.