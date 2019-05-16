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2019-05-16 هكذا تبدو الباحة خلال رمضان متابعات الخليج 365 - واس Advertisements يجتمع معظم أهالي الأحياء بمنطقة الباحة خلال شهر رمضان المبارك ،على موائد الإفطار الجامعية ، فيما يجتمع أطفال وشباب الحي بعد الانتهاء من صلاة التراويح , لممارسة الأنشطة الرياضية ” كرة القدم وكرة الطائرة ” والألعاب التي تنتشر في شهر رمضان مثل لعبة الفرفيرة والشطرنج .

وتجوّلت عدسة ”واس” في بعض الأحياء والتقطت صورًا لمظاهر احتفالات الأهالي خلال شهر رمضان, حيث حازت لعبة الفرفيرة والشَّطرنج النصيب الأكبر من الفعاليات الرمضانية، ناهيك عن حركة نشطة للبسطات الرمضانية التي يديرها الشباب بطريقة صحية سليمة، والألعاب الخفيفة للأطفال.









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