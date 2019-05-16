- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم رئيس بلدية نيويورك يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
رئيس بلدية نيويورك يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية 2020
متابعات الخليج 365 - متابعة
أفادت وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب) بأن رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2020.
وبيل دي بلازيو بالإنجليزية: Bill de Blasio ولد في 8 مايو 1961 وهو سياسي أميركي وشغل في السابق منصب عضو مجلس مدينة نيويورك، التي تمثل منطقة الـ39 في بروكلين، والذي يحتوي على بورو بارك، وحدائق كارول، ورصيف هيل، وغاوينس، وكنسينغتون، وحديقة المنحدرات، وويندسور تراس.
دي بلازيو كان هو مرشح الحزب الديمقراطي لرئاسة بلدية مدينة نيويورك في انتخابات عام 2013، وهزم الجمهوري جو لوتا بأكثر من 73 في المئة من الأصوات.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية نيويورك يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.