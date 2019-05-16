رئيس بلدية ​نيويورك​ ​يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية 2020

2019-05-16

متابعات الخليج 365 - متابعة

أفادت وكالة ​الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب) بأن رئيس بلدية ​نيويورك​ ​بيل دي بلازيو​ أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2020.

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وبيل دي بلازيو بالإنجليزية: Bill de Blasio ولد في 8 مايو 1961 وهو سياسي أميركي وشغل في السابق منصب عضو مجلس مدينة نيويورك، التي تمثل منطقة الـ39 في بروكلين، والذي يحتوي على بورو بارك، وحدائق كارول، ورصيف هيل، وغاوينس، وكنسينغتون، وحديقة المنحدرات، وويندسور تراس.

دي بلازيو كان هو مرشح الحزب الديمقراطي لرئاسة بلدية مدينة نيويورك في انتخابات عام 2013، وهزم الجمهوري جو لوتا بأكثر من 73 في المئة من الأصوات.