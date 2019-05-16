شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدية الخفجي»: زيارة 88 منشأة صحية وتحرير 13 مخالفة خلال أسبوع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" ( الدمام )

نفذت بلدية محافظة الخفجي ممثلة بإدارة صحة البيئة عدد من الجولات الرقابية على كافة المحلات التجارية والمتعلقة بالصحة العامة والتي تهدف إلى تعزيز السلامة الغذائية وتوفير غذاء آمن وسليم للمجتمع، وتأتي ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد الحميداني أن الحملة في أسبوعها الأول أسفرت عن زيارة 88 منشأه صحية، وذلك للتأكد من إلتزامهم بالتقيد بالاشتراطات الصحية والنظافة العامة، كما تم إغلاق 4 منشآت صحية، وذلك لمخالفتهم الاشتراطات الصحية والفنية لأنظمة البلدية، و إتلاف مواد غذائية متنوعة بوزن 680 كجم، ظهر عليها علامات التلف، وذلك لسوء حفظها وتخزينها، وأيضاً تم منع عدد 26 عاملاً من العمل وذلك لعدم حصولهم على شهادات صحية وتحرير 13مخالفة.

وأكد الحميداني أن البلدية لا تألو جهداً في متابعة ومراقبة المحلات المتعلقة بالصحة العامة مع تطبيق الأنظمة والتعليمات في تطوير أداء عمل الرقابة الصحية للمنشآت الغذائية، حاثاً المواطنين والمقيمين أن يشاركوها حرصها عبر الالتفات لما يقدم لهم ولأبنائهم من أطعمة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم والابلاغ عن المخالفات البلدية عبر مركز 940 الذكي.