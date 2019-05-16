شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة الشرقية» تخصص 15 قطعة أرض لصالح «الشؤون الاسلامية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

خصصت أمانة المنطقة الشرقية، 15 قطعة أرض متعددة المساحات في الدمام لصالح وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد، في المخطط المعتمد رقم (1/388)، بحي السيف في الدمام بالمنطقة الشرقية.

ويأتي قرار تخصيص الموقع المشار إليه استكمالا لتوجيهات ولاة الأمر لدعم وزارات الدولة، وحرص أمانة الشرقية على استكمال جميع الإجراءات اللازمة منذ إصدار القرارات لحين الانتهاء من إنشاء المباني المخصصة لتلك الإدارات، و توفير وايجاد كافة المرافق الخدمية والحكومية اللازمة للمواطنين والمقيمين.

وتم إبلاغ الجهة المعنية لتفعيل القرار إضافة إلى مخاطبتها لاستكمال بقية الإجراءات وعمل جسات التربة قبل طلب الترخيص والشروع في البناء في الوقت الذي باشرت الإدارات المختصة بالأمانة مهامها لاستكمال بقية الإجراءات النظامية اللازمة ومخاطبة كتابة العدل للإفراغ وتسجيل الموقع باسم أملاك الدولة لصالح تلك الجهة بالمنطقة الشرقية.