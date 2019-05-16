شكرا لقرائتكم خبر عن إمارة الباحة: اختيار شعار «صيف الباحة» موضوعي وحيادي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الباحة) أصدرت إمارة منطقة الباحة تصريحاً عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قالت فيه: على ضوء ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي وعدد من الصحف الالكترونية حول اختيار شعار صيف الباحة 1440هـ ، وحرصاً من سمو أمير منطقة الباحة نحو موضوعية ودقة الاختيار فتم دعوة لجنة متخصصة مكونة من مصممي الجرافيك المحترفين والفنانين التشكيليين من جامعة الباحة وكذلك تعليم الباحة وجمعية الثقافة والفنون، وقد توصلت اللجنة إلى أن الاختيار الذي تم مسبقاً من قبل إمارة المنطقة كان مبنياً على الموضوعية والحيادية بعيداً عن الاجتهادات وهو مكتمل الأركان الشكلية والموضوعية والقانونية لشعار مؤقت وليس دائم، كما أوضح مدير عام المهرجانات والاحتفالات بإن الإعلام شريك أساسي في منظومة العمل الصيفي مما يجعلنا نتطلع إلى موضوعية الطرح بعيداً عن الانطباعات الشخصية.

أصدرت إمارة منطقة الباحة تصريحاً عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قالت فيه: على ضوء ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي وعدد من الصحف الالكترونية حول اختيار شعار صيف الباحة 1440هـ ، وحرصاً من سمو أمير منطقة الباحة نحو موضوعية ودقة الاختيار فتم دعوة لجنة متخصصة مكونة من مصممي الجرافيك المحترفين والفنانين التشكيليين من جامعة الباحة وكذلك تعليم الباحة وجمعية الثقافة والفنون، وقد توصلت اللجنة إلى أن الاختيار الذي تم مسبقاً من قبل إمارة المنطقة كان مبنياً على الموضوعية والحيادية بعيداً عن الاجتهادات وهو مكتمل الأركان الشكلية والموضوعية والقانونية لشعار مؤقت وليس دائم، كما أوضح مدير عام المهرجانات والاحتفالات بإن الإعلام شريك أساسي في منظومة العمل الصيفي مما يجعلنا نتطلع إلى موضوعية الطرح بعيداً عن الانطباعات الشخصية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.