شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أمناء مؤسسة سلطان الخيرية يعقد اجتماعه الـ 23 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

يترأس الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية في اجتماعه السنوي الـ 23 بقصر الخالدية بجدة يوم (الأربعاء) المقبل 17 رمضان.

و أكد الأمين العام للمؤسسة الأمير فيصل بن سلطان بن عبد العزيز "أن اجتماع مجلس الأمناء سيطلع على تقرير متكامل حول ما تم إنجازه خلال العام المنصرم، ومخرجات برامج المؤسسة على كافة المسارات الداخلية والخارجية، و خطط تطوير مشروعاتها وبرامجها، مشيراً إلى أن أداء المؤسسة يسير بوتيرة مميزة ووفقاً لتطلعات مجلس الأمناء، وبما يتوازى مع مكانتها العالمية والمحلية".

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وأضاف : " إن مجلس أمناء المؤسسة برئاسة الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز يعتز بقدرة المؤسسة على أن تكون كما خطط لها مؤسسها وراعيها "يرحمه الله" عملاً رائداً مؤسسياً يمتلك القدرة على الاستمرارية والتطوير، ويكون عضداً لجهود الدولة في التنمية المجتمعية وبناء الانسان، الأمر الذي تتراءى صوره في العديد من المشروعات والبرامج التنموية والخدمية الصحية والعلمية والثقافية والاجتماعية والدينية ".

وأشار الأمير فيصل بن سلطان إلى "أن أي توسع في أعمال المؤسسة يحظى بدراسة متكاملة ويخطط له بعناية، وليكون ذو جدوى تنفيذية ويسهم في تحقيق أهداف المؤسسة، ويتوافق مع استراتيجياتها وخططها المستقبلية".

وشكر أمين عام المؤسسة كافة منسوبي المؤسسة لما بذلوه من جهد فائق لتحقيق ما أقره مجلس الأمناء من توجه بأن يتم العمل على إيصال خدمات المؤسسة لكل من يحتاجها وأن يرقى هذا الأداء ليظل اسم المؤسسة علامة ايجابية في مسيرة العمل الخيري الوطني ووفاءً وعرفاناً وبراً لسلطان الخير "يرحمه الله".