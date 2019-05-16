شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: الحوثي جزء لا يتجزأ من الحرس الثوري الإيراني والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير مليشيا الحوثي بأنها «جزء لا يتجزأ من قوات الحرس الثوري الإيراني»، مشيراً إلى أنها يوما بعد يوم تؤكد بأنها تنفذ الأجندة الإيرانية.
وشدد في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، اليوم (الخميس)، أن مليشيا الحوثي تتبع أوامر الحرس الثوري، ويؤكد ذلك استهدافها المنشآت في المملكة. لافتاً إلى أن مليشيا الحوثي تبيع مقدرات الشعب اليمني وقراراته لصالح إيران.
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