دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper الحصيني يتوقع خريطة أمطار «متفاوتة الشدة» تستمر أسبوعين

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، حالة جوية ممطرة متفاوتة الشدة على بعض مناطق المملكة، خلال الأسبوعين المقبلين، لافتًا إلى أنها تبدأ من نهاية الأسبوع الجاري.

وكتب الحصيني، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «متوقعٌ حالةٌ جوية ممطرة، تصنيفها من متوسطة إلى قوية.. فترة التوقع من أسبوع إلى أسبوعين، والبداية من نهاية هذا الأسبوع».

وأشار الحصيني إلى أن الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى غزيرة مع حبات برد، والتغيير وارد.

وأوضح الحصيني أن الحالة الممطرة متوقعٌ أن تشمل أجزاء من مناطق «مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والقصيم، وحائل، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران، والشرقية، والشمالية، والجوف»، وعلى دولتي الإمارات وعمان.

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وقال الحصيني إن قوة الحالة الممطرة ستكون على المناطق الجنوبية ثم الوسطى من المملكة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت -في تقريرها عن طقس اليوم الخميس- تكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وأشارت هيئة الأرصاد، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الحالة المناخية السابقة تشمل مرتفعات مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والأجزاء الشرقية من تلك المناطق، وأيضًا الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من منطقة الرياض، وتمتد إلى منطقة حائل.