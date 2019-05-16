، علي معيض لـ"الخليج 365": الدوري نصراوي واستعطاف الهلاليين لم يُجدِ ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد رئيس القسم الرياضي بصحيفة "البلاد" علي معيض أن بطولة الدوري حسمت بنسبة 99% للنصر مؤكداً أن 1% تركه لمفاجآت كرة القدم، وأنه أيضاً يستبعد حدوثه.

وقال: من المستحيل أن يفرط النصر في فرصة تاريخية كهذه وأمام فريق هابط وليس لديه أي دافع في ظل الجاهزية الكبيرة التي يتمتع بها سواء عناصرياً أو إدارياً، وحتى على الجانب الجماهيري المتوقع أن يغص بهم استاد الملك فهد والدعم الشرفي من قبل اللقاء، فكل المعطيات تلعب لمصلحة النصر على عكس منافسه الهلال الذي سيواجه فريقاً منافساً ولديه طموح التأهل لدوري أبطال آسيا، ولهذا لن يكون الطريق ممهداً له للكسب، حيث إن نسبة خسارته تعادل نسبة فوزه، وهذا أيضاً دافع للنصر للعب لقاء الباطن بارتياح أكبر يضاف لما ذكرته سابقاً.

واختتم حديثه بقوله: الهلال خسر اللقب منذ خماسية التعاون في كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث ألقت تلك الخسارة بظلالها على الفريق، فأقال زوران، وبعده استقال الرئيس الأمير محمد بن فيصل، ثم جاءت قضية اللاعب محمد القرني، ورفض الاحتجاج، ولهذا خرج الهلال بالكامل لخارج الملعب فتلقى الخسارة بثنائية من التعاون في أقل من ثلاثة أيام أكدت أن الهلال بات فاقداً للتركيز، وبدلاً من ترتيب أوراقه بدأ في اختلاق قضايا يمتص بها غضب مدرجه ويستعطف بها الآخرين، لكنها لا تنطلي على أحد، وباتت الأمور محسومة للنصر ونقدر نقول لهم مبروك سلفاً.