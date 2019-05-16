محمد بن مسعود - الدمام - بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.4 مليارات ريال أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 141.15 نقطة ليقفل عند مستوى 8621.85 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 130 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 139 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 39 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأسماك، والشرقية للتنمية، والصقر للتامين، والتأمين العربية، وساسكو الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات سبكيم العالمية، وميدغلف للتأمين، والمتقدمة، ومعادن، ومجموعة السريع فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و2.73%.

فيما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، ودار الأركان، وسابك، والأهلي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، والأهلي، والإنماء، والاتصالات هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 46.93 نقطة ليقفل عند مستوى 3489.57 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.3 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 140 ألف سهم تقاسمتها 101 صفقة.

سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 8621.85 نقطة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-16 أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 141.15 نقطة ليقفل عند مستوى 8621.85 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 130 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 139 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 39 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأسماك، والشرقية للتنمية، والصقر للتامين، والتأمين العربية، وساسكو الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات سبكيم العالمية، وميدغلف للتأمين، والمتقدمة، ومعادن، ومجموعة السريع فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و2.73%.

فيما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، ودار الأركان، وسابك، والأهلي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، والأهلي، والإنماء، والاتصالات هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 46.93 نقطة ليقفل عند مستوى 3489.57 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.3 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 140 ألف سهم تقاسمتها 101 صفقة. 16 مايو 2019 - 11 رمضان 1440 Advertisements 04:23 PM بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.4 مليارات ريال بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.4 مليارات ريال أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 141.15 نقطة ليقفل عند مستوى 8621.85 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.4 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 130 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 139 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 39 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأسماك، والشرقية للتنمية، والصقر للتامين، والتأمين العربية، وساسكو الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات سبكيم العالمية، وميدغلف للتأمين، والمتقدمة، ومعادن، ومجموعة السريع فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و2.73%.

فيما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، ودار الأركان، وسابك، والأهلي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، والأهلي، والإنماء، والاتصالات هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 46.93 نقطة ليقفل عند مستوى 3489.57 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.3 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 140 ألف سهم تقاسمتها 101 صفقة.

، سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 8621.85 نقطة ،

المصدر : الخليج 365

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