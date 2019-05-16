، "العسكري السوداني" يعلق التفاوض مع المتظاهرين 3 أيام لوقف التحرش بالجيش ،

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أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الخميس تعليق التفاوض مع قادة الاحتجاج لمدة 72 ساعة، بعد إطلاق نار في محيط اعتصام المتظاهرين.
ودعا رئيس المجلس عبدالفتاح البرهان في خطاب متلفز أوردته "فرانس برس" إلى إزالة المتاريس جميعها خارج محيط الاعتصام ووقف التحرش بالقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والشرطة واستفزازها.
وقال "البرهان": "إن من واقع مسؤوليتنا أمام الله وجيشنا وشعبنا قررنا وقف التفاوض لمدة 72 ساعة حتى يتهيأ المناخ لإكمال الاتفاق".
أرجع رئيس المجلس أسباب القرار إلى غلق الطرق حول القيادة العامة للجيش مما يقوض حركة القوات المسلحة وسيطرتها على الأوضاع الأمنية وتوفير الحماية للمعتصمين.
وكان من المفترض أن يعقد المجلس العسكري و"قوى الحرية والتغيير" مساء أمس الجلسة النهائية للمفاوضات بشأن الفترة الانتقالية.
"العسكري السوداني" يعلق التفاوض مع المتظاهرين 3 أيام لوقف التحرش بالجيشصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-16
أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الخميس تعليق التفاوض مع قادة الاحتجاج لمدة 72 ساعة، بعد إطلاق نار في محيط اعتصام المتظاهرين.
ودعا رئيس المجلس عبدالفتاح البرهان في خطاب متلفز أوردته "فرانس برس" إلى إزالة المتاريس جميعها خارج محيط الاعتصام ووقف التحرش بالقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والشرطة واستفزازها.
وقال "البرهان": "إن من واقع مسؤوليتنا أمام الله وجيشنا وشعبنا قررنا وقف التفاوض لمدة 72 ساعة حتى يتهيأ المناخ لإكمال الاتفاق".
أرجع رئيس المجلس أسباب القرار إلى غلق الطرق حول القيادة العامة للجيش مما يقوض حركة القوات المسلحة وسيطرتها على الأوضاع الأمنية وتوفير الحماية للمعتصمين.
وكان من المفترض أن يعقد المجلس العسكري و"قوى الحرية والتغيير" مساء أمس الجلسة النهائية للمفاوضات بشأن الفترة الانتقالية.
16 مايو 2019 - 11 رمضان 1440
04:21 PM
"البرهان" طالب بإزالة المتاريس وعدم غلق الطرق
أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الخميس تعليق التفاوض مع قادة الاحتجاج لمدة 72 ساعة، بعد إطلاق نار في محيط اعتصام المتظاهرين.
ودعا رئيس المجلس عبدالفتاح البرهان في خطاب متلفز أوردته "فرانس برس" إلى إزالة المتاريس جميعها خارج محيط الاعتصام ووقف التحرش بالقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والشرطة واستفزازها.
وقال "البرهان": "إن من واقع مسؤوليتنا أمام الله وجيشنا وشعبنا قررنا وقف التفاوض لمدة 72 ساعة حتى يتهيأ المناخ لإكمال الاتفاق".
أرجع رئيس المجلس أسباب القرار إلى غلق الطرق حول القيادة العامة للجيش مما يقوض حركة القوات المسلحة وسيطرتها على الأوضاع الأمنية وتوفير الحماية للمعتصمين.
وكان من المفترض أن يعقد المجلس العسكري و"قوى الحرية والتغيير" مساء أمس الجلسة النهائية للمفاوضات بشأن الفترة الانتقالية.
، "العسكري السوداني" يعلق التفاوض مع المتظاهرين 3 أيام لوقف التحرش بالجيش ،
المصدر : الخليج 365
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