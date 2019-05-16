محمد بن مسعود - الدمام - تهدف إلى مشاركة العموم في عملية إعداد التنظيمات ذات العلاقة وتحسينها أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم عن طرح وثيقة طلب مرئيات العموم حول مسودة "قواعد حماية حقوق المستفيد من خدمات البريد"؛ وذلك بهدف مشاركة العموم في عملية إعداد التنظيمات ذات العلاقة، وإتاحة الفرصة للجهات ذات العلاقة، والمهتمين لإبداء مرئياتهم وملاحظاتهم.

وتهدف الهيئة من خلال هذه الوثيقة إلى حماية حقوق المستفيد من خدمات البريد وتحسين تجربتهم، من خلال وضع القواعد المنظمة للعلاقة بين مقدم خدمات البريد والمستفيد منها.

وأشارت الهيئة إلى أن إعداد هذه الوثيقة يأتي في إطار تحقيق الهيئة لدورها التنظيمي لقطاع البريد، تماشيًا مع قرار مجلس الوزراء القاضي بتولي الهيئة للاختصاصات التنظيمية والرقابية لهذا القطاع.

ودعت الهيئة المهتمين من العموم لإرسال مرئياتهم وملاحظاتهم، وذلك من خلال:

• تقديمها عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

• تسليمها يدويًا (نسخة ورقية وأخرى إلكترونية) في مقر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

• عن طريق البريد (نسخة ورقية وأخرى إلكترونية) من خلال العنوان التالي: هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، حي النخيل- تقاطع شارع الأمير تركي بن عبد العزيز الأول مع طريق الإمام سعود بن عبد العزيز، ص.ب 75606، الرياض 11588، المملكة العربية السعودية.

وذلك في موعدٍ أقصاه يوم الخميس 10/ 10/ 1440هـ الموافق 13/ 06/ 2019م، الساعة الثالثة ظهرًا.

هيئة الاتصالات تطرح مسودة قواعد حماية حقوق المستفيد من خدمات البريد صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-16 أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم عن طرح وثيقة طلب مرئيات العموم حول مسودة "قواعد حماية حقوق المستفيد من خدمات البريد"؛ وذلك بهدف مشاركة العموم في عملية إعداد التنظيمات ذات العلاقة، وإتاحة الفرصة للجهات ذات العلاقة، والمهتمين لإبداء مرئياتهم وملاحظاتهم.

وتهدف الهيئة من خلال هذه الوثيقة إلى حماية حقوق المستفيد من خدمات البريد وتحسين تجربتهم، من خلال وضع القواعد المنظمة للعلاقة بين مقدم خدمات البريد والمستفيد منها.

وأشارت الهيئة إلى أن إعداد هذه الوثيقة يأتي في إطار تحقيق الهيئة لدورها التنظيمي لقطاع البريد، تماشيًا مع قرار مجلس الوزراء القاضي بتولي الهيئة للاختصاصات التنظيمية والرقابية لهذا القطاع.

ودعت الهيئة المهتمين من العموم لإرسال مرئياتهم وملاحظاتهم، وذلك من خلال:

• تقديمها عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

• تسليمها يدويًا (نسخة ورقية وأخرى إلكترونية) في مقر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

• عن طريق البريد (نسخة ورقية وأخرى إلكترونية) من خلال العنوان التالي: هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، حي النخيل- تقاطع شارع الأمير تركي بن عبد العزيز الأول مع طريق الإمام سعود بن عبد العزيز، ص.ب 75606، الرياض 11588، المملكة العربية السعودية.

وذلك في موعدٍ أقصاه يوم الخميس 10/ 10/ 1440هـ الموافق 13/ 06/ 2019م، الساعة الثالثة ظهرًا. 16 مايو 2019 - 11 رمضان 1440 Advertisements 04:18 PM تهدف إلى مشاركة العموم في عملية إعداد التنظيمات ذات العلاقة وتحسينها تهدف إلى مشاركة العموم في عملية إعداد التنظيمات ذات العلاقة وتحسينها أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم عن طرح وثيقة طلب مرئيات العموم حول مسودة "قواعد حماية حقوق المستفيد من خدمات البريد"؛ وذلك بهدف مشاركة العموم في عملية إعداد التنظيمات ذات العلاقة، وإتاحة الفرصة للجهات ذات العلاقة، والمهتمين لإبداء مرئياتهم وملاحظاتهم.

وتهدف الهيئة من خلال هذه الوثيقة إلى حماية حقوق المستفيد من خدمات البريد وتحسين تجربتهم، من خلال وضع القواعد المنظمة للعلاقة بين مقدم خدمات البريد والمستفيد منها.

وأشارت الهيئة إلى أن إعداد هذه الوثيقة يأتي في إطار تحقيق الهيئة لدورها التنظيمي لقطاع البريد، تماشيًا مع قرار مجلس الوزراء القاضي بتولي الهيئة للاختصاصات التنظيمية والرقابية لهذا القطاع.

ودعت الهيئة المهتمين من العموم لإرسال مرئياتهم وملاحظاتهم، وذلك من خلال:

• تقديمها عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

• تسليمها يدويًا (نسخة ورقية وأخرى إلكترونية) في مقر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

• عن طريق البريد (نسخة ورقية وأخرى إلكترونية) من خلال العنوان التالي: هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، حي النخيل- تقاطع شارع الأمير تركي بن عبد العزيز الأول مع طريق الإمام سعود بن عبد العزيز، ص.ب 75606، الرياض 11588، المملكة العربية السعودية.

وذلك في موعدٍ أقصاه يوم الخميس 10/ 10/ 1440هـ الموافق 13/ 06/ 2019م، الساعة الثالثة ظهرًا.

، هيئة الاتصالات تطرح مسودة قواعد حماية حقوق المستفيد من خدمات البريد ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه