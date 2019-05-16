محمد بن مسعود - الدمام - نشرت وزارة العدل تفاصيل قرار ‏وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني والذي تضمن إقرار ٣٣ تعديلاً على لائحة المرافعات الشرعية. وتأكيداً لما نشرته "الخليج 365" قبل يومين أوضحت الوزارة أن من بين التعديلات إلغاء مادتين بخصوص إيقاف الخدمات الحكومية كانت تطبق على من يمتنع عن الحضور للمحكمة ، ولمن تعذر تبليغه بوجوب حضوره للمحكمة. تأكيداً لما نشرته "الخليج 365".. "العدل" تعلن تعديلات لائحة المرافعات الشرعية وتنشر تفاصيلها عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-05-16 نشرت وزارة العدل تفاصيل قرار ‏وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني والذي تضمن إقرار ٣٣ تعديلاً على لائحة المرافعات الشرعية. Advertisements وتأكيداً لما نشرته "الخليج 365" قبل يومين أوضحت الوزارة أن من بين التعديلات إلغاء مادتين بخصوص إيقاف الخدمات الحكومية كانت تطبق على من يمتنع عن الحضور للمحكمة ، ولمن تعذر تبليغه بوجوب حضوره للمحكمة. 16 مايو 2019 - 11 رمضان 1440 03:57 PM نشرت وزارة العدل تفاصيل قرار ‏وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني والذي تضمن إقرار ٣٣ تعديلاً على لائحة المرافعات الشرعية. وتأكيداً لما نشرته "الخليج 365" قبل يومين أوضحت الوزارة أن من بين التعديلات إلغاء مادتين بخصوص إيقاف الخدمات الحكومية كانت تطبق على من يمتنع عن الحضور للمحكمة ، ولمن تعذر تبليغه بوجوب حضوره للمحكمة. ، تأكيداً لما نشرته "الخليج 365".. "العدل" تعلن تعديلات لائحة المرافعات الشرعية وتنشر تفاصيلها ،

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