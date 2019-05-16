بالصور: سيارة تصدم جملا بالباحة والكشف عن خسائر بالأرواح

قال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني إنه ورد بلاغ عن حادث تصادم سيارة بجمل سائب على طريق نخال بعد مركز إسعاف الهلال الأحمر تجاه الطائف في تمام الساعة 23:24 مساء أمس الاربعاء.
وأوضح أن البلاغ تضمن وجود إصابات وتم توجيه ثلاث فرق إسعافيه من الهلال الأحمر وفرقه من إسعاف الصحة وتواجد بالموقع مدير القيادة الميدانية عبدالله صالح غرامة.
وأشار إلى أنه عند وصول أول فرقة للموقع أفاد بوجود 5 إصابات بالموقع تم فرز الإصابات وتمثلت بإصابة خطيرة تم التعامل معها إسعافيا ونقلها لمستشفى القرى العام وأخرى متوسطة تم التعامل معها إسعافيا ونقلها لمستشفى القرى من قبل فرق الهلال الأحمر وإصابتين متوسطة نقلت عن طريق إسعاف الصحة وحالة وفاة بالموقع.
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