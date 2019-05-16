الحميدي يتفقد مشروعات أبها

وأكد الحميدي، أن هناك كثير من المشروعات الحيوية المهمة في مدينة أبها. وفي نهاية الجولة عبّر الدكتور وليد الحميدي عن ارتياحه بما شاهده من الإنجازات والمشروعات التي تحققت في مواقع مختلفة، وذلك بهدف تطوير تلك المواقع وتحديثها، وتحقيق أكبر قدر من الخدمات للسكان والزوار.
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