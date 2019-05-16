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الحميدي يتفقد مشروعات أبها

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تفقّد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، في جولة ميدانية قام بها أمس، على عدد من المشروعات القائمة في مدينة أبها. واجتمع الحميدي -خلال الجولة- مع المقاولين المنفذين للمشروعات، مطّلعا على آخر الأعمال المنجزة، مستمعا إلى شرح مفصل عن كل مشروع، ونسبة الإنجاز فيه. وطالب الحميدي المقاولين المنفذين بضرورة زيادة الجهد والعمل، والالتزام بالجودة في تنفيذ المشروعات القائمة، وتسليمها في الوقت المحدد له، كما طالب بتذليل أي معوقات، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد الحميدي، أن هناك كثير من المشروعات الحيوية المهمة في مدينة أبها. وفي نهاية الجولة عبّر الدكتور وليد الحميدي عن ارتياحه بما شاهده من الإنجازات والمشروعات التي تحققت في مواقع مختلفة، وذلك بهدف تطوير تلك المواقع وتحديثها، وتحقيق أكبر قدر من الخدمات للسكان والزوار.


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