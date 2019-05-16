أمانة عسير تطلق منظومة الإشعارات الذكية

دشن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، صباح يوم أمس، خدمة الإشعارات الإلكترونية الذكية «الرقابة الكفي»، وذلك بحضور أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي. وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن هذه الخدمة الجديدة التي أطلقتها أمانة المنطقة ممثلة بإدارة تقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية ستتيح للمراقبين إنهاء كافة مهام أعمالهم بشكل إلكتروني من موقع البلاغ، وذلك بعد دعم كافة مراقبين الأمانة بالأجهزة اللوحية وملحقاتها، بجانب تدريبهم وتهيئتهم للقيام بمهام أعمالهم على الوجه المطلوب.

وأشار الحميدي إلى أن هذه الخدمة ستسهم في تعزيز الشفافية، ورفع كفاءة الموظف، إضافة إلى سرعة إنهاء الموظف لمهام عمله. وبين أن الأمانة ماضية لتطوير خدماتها الإلكترونية، مؤكداً حرص الأمانة على الارتقاء بخدماتها المقدمة للمستفيدين. فيما جاءت هذه الخدمة امتدادا لجهود الأمانة في ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة التي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات البلدية، منبها إلى أن الأمانة تعمل جاهدة إلى التحول بشكل كامل للخدمات الإلكترونية. وتابع الحميدي قائلا إن «من أهم أهداف هذه المنظومة يتمثل في تطوير الخدمات المقدمة، وتحقيق الشفافية التي هي من أولويات أهدافنا خلال هذه المرحلة».

ودعا الحميدي كافة المستفيدين إلى التفاعل مع تجربة خدمات الأمانة الإلكترونية بكافة أشكالها، ومشاركة الأمانة بملاحظاتهم ومقترحاتهم التي ستكون محل اهتمامه شخصيا واهتمام الأمانة عموما وذلك للاستفادة منها، مشيداً بجهود فريق العمل بالإدارة العامة لتقنية المعلومات والخدمات الإلكترونية لسعيهم في تحقيق الهدف المنشود وهو «أمانة بلا ورق».