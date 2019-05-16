السعودية اليوم / مدير جامعة الملك عبدالعزيز يُدشن الخطة الاستراتيجية الأولى لكلية الدراسات العليا التربوية



جدة 11 رمضان 1440 هـ الموافق 16 مايو 2019 م واس

دشّن معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، أمس، الخطة الاستراتيجية الأولى لكلية الدراسات العليا التربوية، بحضور وكلاء الجامعة، ورؤساء ومشرفات الأقسام، وذلك بقاعة مجلس الجامعة.

وقدّم عميد كلية الدراسات العليا الدكتور سعيد بن أحمد الأفندي في كلمته خلال التدشين شكره للجهود المبذولة لرسم ملامح مستقبل الكلية وإخراج هذه الخطة بصورتها النهائية، مروراً بالعديد من الخطوات والمراحل التي تتسق ورؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، وخطة وزارة التعليم "آفاق"، وخطة الجامعة "تعزيز 2020".

واستعرض وكيل الكلية للتطوير الدكتور عبدالله باسليم من خلال عرض موجز أبرز مسارات ومبادرات الخطة الاستراتيجية للكلية خلال الخمس سنوات القادمة، والمرتكزة على (5) مسارات تتمثل في التعليم والتعلم الفعال، ومسار الدراسات العليا والبحث العلمي، والمسؤولية الاجتماعية، والتطوير الإعلامي، وتنويع مصادر الدخل، مشيراً إلى أن كل مسار يحتوي على العديد من البرامج والمبادرات بلغت في مجموعها 62 مبادرة، نتجت عن مناقشات ومراجعات للكثير من الورش واللقاءات التي عقدت لرسم ملامح مستقبل الكلية.

من جانبه، أشاد معالي مدير الجامعة في كلمته بجهود الكلية لوضع الخطة الاستراتيجية التي تتماشى مع رؤية المملكة 3020، آملاً أن تكون كلية الدراسات العليا التربوية بيت خبرة لوزارة التعليم ولجميع الجهات التربوية ذات العلاقة، مثمنًا الجهود والإنجازات الخاصة بالكلية وبمنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والإداريين خلال العام الدراسي الماضي.

الجدير بالذكر أن كلية الدراسات العليا التربوية تستند في مهامها وأعمالها على البرامج الأكاديمية مثل: ماجستير تقنيات التعليم، والإدارة التربوية، والتوجيه والإرشاد، والتربية الخاصة، كما تضطلع بأدوار مهمة في البرامج البحثية إلى جانب البرامج التدريبية التي تطرحها ويستفيد منها العاملون في الحقل التربوي والتعليمي.

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16:03ت م

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