السعودية اليوم / أمانة الشرقية تخصص 15 قطعة أرض بالدمام لصالح وزارة الشؤون الاسلامية



الدمام 11 رمضان 1440 هـ الموافق 16 مايو 2019 م واس

خصصت أمانة المنطقة الشرقية 15 قطعة أرض متعددة المساحات في الدمام لصالح وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد، في مخطط رقم 1/388 بحي السيف في الدمام بالمنطقة .

ويأتي تخصيص المواقع استكمالا لتوجيهات ولاة الأمر لدعم وزارات الدولة، وحرصا من أمانة الشرقية على استكمال جميع الإجراءات اللازمة منذ إصدار القرارات لحين الانتهاء من إنشاء المباني المخصصة لتلك الإدارات، وتوفير وايجاد المرافق الخدمية والحكومية اللازمة للمواطنين والمقيمين.

وجرى إبلاغ الجهة المعنية لتفعيل القرار لاستكمال بقية الإجراءات وعمل جسات التربة قبل طلب الترخيص والشروع في البناء، في الوقت الذي باشرت الإدارات المختصة بالأمانة مهامها لاستكمال بقية الإجراءات النظامية اللازمة ومخاطبة كتابة العدل للإفراغ وتسجيل الموقع باسم أملاك الدولة لصالح تلك الجهة بالمنطقة الشرقية.

//انتهى//

15:58ت م

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