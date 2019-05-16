السعودية اليوم / أمير منطقة الحدود الشمالية يرأس اجتماع اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين الموجه بالمنطقة



عرعر 11 رمضان 1440 هـ الموافق 16 مايو 2019 م واس

‏‎رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين الموجَّه بالمنطقة بقاعة الاجتماعات اليوم، اجتماع اللجنة.

وفي مستهل الاجتماع ثمّن سموه حصول منطقة الحدود الشمالية على المركز الأول بنسبة 99,38 لامتثال قرارات التوطين وذلك على مستوى مناطق المملكة لـ(12) نشاطا خلال شهر إبريل 2019م, مشددًا سموه على ضرورة مواصلة الجهود والتكاتف لخدمة أبناء وبنات المنطقة عبر برنامج التوطين ومتابعة الأنشطة المستهدفة من التوطين وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات والرفع بتقارير دورية لمتابعة تلك الأعمال وما تم إنجازه على أرض الواقع.

ودعى سمو أمير منطقة الحدود الشمالية إلى تقديم الآراء والمقترحات لتنمية سوق العمل بالتزامن مع تنمية اقتصاديات المنطقة وتمكين رجال ورواد الأعمال من التوسع في الاستثمار من خلال رفدهم بكوادر وطنية مؤهلة معرفياً وسلوكياً وأخلاقياً قادرة على رفع إنتاجية وتنافسية المحلات والمؤسسات التي تعمل بها، مشيدا سموه بدور رجال ورواد الأعمال بالمنطقة لما أبدوه من تعاون في دعم برامج التوطين في المنطقة ، متطلعا سموه إلى بذل جهود استثنائية من الجهات المعنية بتطبيق هذا البرنامج لتحقيق أهداف رؤية 2030 وبرنامج التحول 2020 بأبعادها لتعتمد بلادنا بشكل كبير على أبنائها في بناء اقتصادها بالقطاعات كافة .

يذكر أن الاجتماع استعرض آليات عمل برنامج التوطين في المنطقة، ومدى أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات كافة، لتطبيق وتنفيذ خطط التوطين المستهدفة في المنطقة، واستعرض الاجتماع ماتم إنجازه في عدد من الأنشطة المستهدفة ببرنامج التوطين ومناقشة موضوعات ذات صلة كانت مدرجة على جدول أعمال الاجتماع.

// انتهى //

15:48ت م

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