السعودية اليوم / الصحة : لا أمراض وبائية بين المعتمرين والوضع الصحي مطمئن



الرياض 11 رمضان 1440 هـ الموافق 16 مايو 2019 م واس

أكدت وزارة الصحة أنه لم تسجل حتى الآن ولله الحمد أي أمراض وبائية بين المعتمرين، وأن الوضع الصحي مطمئن بفضل من الله .

وأوضحت الصحة أنها تواصل تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والإسعافية للمعتمرين من خلال المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالعاصمة المقدسة والمراكز الصحية بالحرم المكي الشريف ، مبينة أن الخطة الوقائية التي أعدتها لموسم عمرة شهر رمضان1440هـ تتضمن الإجراءات الوقائية وإجراءات التقصي الوبائي والاستجابة للأمراض المعدية ذات البعد الوبائي ، ويشمل ذلك حملات التطعيم للمواطنين والمقيمين ضد الحمى الشوكية في العاصمة المقدسة والإنفلونزا الموسمية للفئات المستهدفة.

وتقوم الصحة في منطقة مكة المكرمة منذ بداية شهر رمضان بتنفيذ خطة متكاملة لتوفير الرعاية الصحية للمعتمرين، وتسخير كافة إمكانياتها المادية والبشرية لخدمتهم على مدار الساعة عبر الطواقم الطبية المؤهلة والتجهيزات الطبية من خلال مستشفياتها ومراكزها الصحية ، حيث قدمت المستشفيات بمكة المكرمة خدماتها الطبية والعلاجية خلال العشرة الأولى من شهر رمضان المبارك (13814) حالة،كما بلغ مجموع من تم تنويمهم بالمستشفيات (1755) حالة حيث استقبلت أقسام الطوارئ (28690) ، كما أجريت (108) عمليات جراحية مجدولة و(369) حالة طارئة ، فيما تم استقبال( 360) حالة ولادة، و (134) حالة مناظير ،(2209) حالات غسيل كلى،و (19618) تم استقبالهم بالعيادات الخارجية.

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15:45ت م

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