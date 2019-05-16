السعودية اليوم / ظهور بقعة شمسية صغيرة تقل حرارتها 2000 درجة عن متوسط حرارة سطح الشمس المقدر بـ 6 آلاف



جدة 11 رمضان 1440 هـ الموافق 16 مايو 2019 م واس

التقط المرصد الشمسي بقسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة يوم أمس الأول صورة لقرص الشمس عن طريق التلسكوب الشمسي المستخدم لمرشح خط الهيدروجين الطيفي (اتش ألفا) وظهرت فيها بقعة شمسية سوداء تقل درجة حرارتها المطلقة عن متوسط درجة حرارة سطح الشمس المطلقة بنحو ألفين درجة بسبب حركة النشاط الشمسي الحالية في الشمس.

أوضح ذلك لوكالة الأنباء

وقال الدكتور العسيري : إن شدة المجال المغناطيسي للبقع الشمسية التي تظهر من وقت إلى آخر يزداد بمقدار 1000 جاوس عن شدة المجال المغناطيسي المتوسط لسطح الشمس، وهو أحد أسباب ظهور البقع الشمسية بلونها الداكن.

وأضاف أن الصورة الملتقطة توضّح ظهور أعمدة صغيرة من اللهب على حافة قرص الشمس تُعرف باسم "الشواظ الشمسي" وترتفع في الفضاء الشمسي لعدة آلاف من الكيلومترات ثم تعود وتسقط على سطح الشمس، وحجمها - بقدرة الله عز وجل - يزيد عن حجم كوكب الأرض عدة مرات.

// انتهى //

15:20ت م

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جدة 11 رمضان 1440 هـ الموافق 16 مايو 2019 م واسالتقط المرصد الشمسي بقسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبدالعزيز في جدة يوم أمس الأول صورة لقرص الشمس عن طريق التلسكوب الشمسي المستخدم لمرشح خط الهيدروجين الطيفي (اتش ألفا) وظهرت فيها بقعة شمسية سوداء تقل درجة حرارتها المطلقة عن متوسط درجة حرارة سطح الشمس المطلقة بنحو ألفين درجة بسبب حركة النشاط الشمسي الحالية في الشمس.أوضح ذلك لوكالة الأنباء السعودية رئيس القسم الدكتور حسن عسيري، مبينًا أن الصورة الملتقطة أظهرت مجموعة من التفاصيل الدقيقة للطبقة الملونة لقرص الشمس المعروفة باسم (الكروموسفير) منها أن البقعة الشمسية التي التقطت تحمل الرقم 2741 بلونها الداكن الناتج عن نقصان في درجة حرارتها بما يعادل 2000 درجة مطلقة عن درجة حرارة سطح الشمس التي تبلغ في المتوسط 6000 درجة مطلقة وهي تختلف عن درجة حرارة باطن الشمس التي تبلغ أكثر من 15 مليون درجة مطلقة.وقال الدكتور العسيري : إن شدة المجال المغناطيسي للبقع الشمسية التي تظهر من وقت إلى آخر يزداد بمقدار 1000 جاوس عن شدة المجال المغناطيسي المتوسط لسطح الشمس، وهو أحد أسباب ظهور البقع الشمسية بلونها الداكن.وأضاف أن الصورة الملتقطة توضّح ظهور أعمدة صغيرة من اللهب على حافة قرص الشمس تُعرف باسم "الشواظ الشمسي" وترتفع في الفضاء الشمسي لعدة آلاف من الكيلومترات ثم تعود وتسقط على سطح الشمس، وحجمها - بقدرة الله عز وجل - يزيد عن حجم كوكب الأرض عدة مرات.// انتهى //15:20ت م0092

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ظهور بقعة شمسية صغيرة تقل حرارتها 2000 درجة عن متوسط حرارة سطح الشمس المقدر بـ 6 آلاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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