السعودية اليوم / رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية يلتقي أمين السعودية اليوم وزارة الدفاع النيجيرية



عمان 11 رمضان 1440 هـ الموافق 16 مايو 2019 م واس

التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية الفريق الركن محمود فريحات اليوم، أمين عام وزارة الدفاع النيجيرية نوراتو باتاجاراوا ، الذي يزور الأردن حالياً.

وبحث الجانبان خلال اللقاء ، أوجه التعاون والتنسيق المشترك في المجال الدفاعي بما يخدم مصلحة البلدين.

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15:05ت م

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