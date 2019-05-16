السعودية اليوم / الجامعة العربية تؤكد أهمية تعزيز ثقافة التعايش السلمي لضمان أمن واستقرار المجتمعات



القاهرة 11 رمضان 1440 هـ الموافق 16 مايو 2019 م واس

أكدت جامعة الدول العربية أهمية تعزيز ثقافة التعايش السلمي سواء داخل المجتمع الواحد أو بين المجتمعات المختلفة بوصفه مطلباً أساسياً لضمان أمنها واستقرارها في ظل ما تواجهه تلك المجتمعات حاليا من تحديات مثل الاٍرهاب والتطرف والتعصب والعنف وعدم المساواة والتمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو اللون.

وأشارت الجامعة، في بيان أصدرته اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعيش معا في سلام والذي يوافق 16 مايو من كل عام، إلى أهمية ترسيخ ثقافة العيش معا في سلام على الرغم من الاختلافات القائمة على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الجنس الذي يتطلب بشكل أساسي القدرة على تقبل الآخر واحترامه وتعزيز التفاهم المتبادل.

وجددت الجامعة العربية إدانتها لجميع مظاهر الكراهية والتعصب والتمييز العنصري والقولبة النمطية السلبية والوصم والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقداتهم أو لونهم أو جنسهم، كما أدانت مجددا الأحداث الإرهابية التي وقعت مؤخرًا في كل من نيوزيلندا وسيرلانكا وأسفرت عن مقتل العديد من مواطني الدولتين وتدمير دور العبادة فيها.

وقالت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة، في البيان، إن بناء السلام المستدام يستند للتماسك المجتمعي والتضامن وقبول الأخر وإدارة الخلافات والنزاعات وفقا للمبادئ التسامح والتعددية الثقافية.

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15:02ت م

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