السعودية اليوم / دخول 7 وافدين الإسلام في مخيمات الإفطار بـ "تعاوني عرعر"



عرعر 11 رمضان 1440 هـ الموافق 16 مايو 2019 م واس

أعلن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في عرعر عن دخول 7 وافدين جدد الإسلام من جنسيات مختلفة في مخيمات الإفطار التي تنظمها خلال الفترة الماضية.

ويهدف المكتب من مشروع إفطار الصائم في شهر رمضان المبارك إلى رعاية للمسلمين الجدد وتعليم الجاليات الوافدة من شتى الجنسيات لأمور دينهم على الوجه الصحيح المستمد من الكتاب والسنة، وبيان أحكام الصيام، والتوحيد، والصلاة، إضافة إلى دعوة وترغيب غير المسلمين في الدخول للإسلام، وذلك من خلال مواقع ومخيمات التفطير المختلفة والمنتشرة في مدينة عرعر, موكداً الحرص على رعاية المسلمين الجدد وإتاحة الفرصة لهم لزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة وأداء مناسك العمرة.

يذكر أن مخيمات الإفطار البالغ عددها 11 مشروعاً تتسع لأكثر من 3000 صائم يومياً يصاحبها كلمات توجيهية ودروس تعليمية ومسابقات دعوية.

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14:55ت م

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