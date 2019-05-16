السعودية اليوم / انعقاد الدورة الـ 72 للجمعية العامة للصحة العالمية



جنيف 11 رمضان 1440 هـ الموافق 16 مايو 2019 م واس

تعقد الجمعية العامة للصحة العالمية أعمال دورتها الـ 72 في جنيف في الفترة من 20 إلى 28 مايو الجاري، بمشاركة وفود من من 194 دولة.

وتشارك المملكة بوفد برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.

وتعقد هذه الدورة تحت عنوان "التغطية الصحية الشاملة"، وتناقش توفير الرعاية الصحية الأولية من أجل تحقيق التغطية الشاملة، كما تجري التحضيرات للاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة المعني بالتغطية الصحية الشاملة.

كما تناقش هذه الدورة عدد من القضايا ، من بينها الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والقضاء علي شلل الأطفال والسل والجدري وتدمير مخزونات فيروس الجدري، كما تناقش تعزيز صحة اللاجئين والمهاجرين، وإنشاء آلية للرقابة علي المنتجات الطبية المتدنية النوعية والمغشوشة، وتوفير الأدوية واللقاحات، والاستراتيجية العالمية بشأن الصحة والبيئة وتغير المناخ، إضافة إلى خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

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14:50ت م

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