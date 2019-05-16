السعودية اليوم / الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية تشارك في منتدى سيئول الدولي للمعالجات التجارية



الرياض 11 رمضان 1440 هـ الموافق 16 مايو 2019 م واس

شارك مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، في الدورة الثامنة عشرة لمنتدي سيئول الدولي للمعالجات التجارية تحت عنوان " تغيير بيئة التجارة العالمية ومستقبل المعالجات التجارية، الذي يعقد خلال الفترة من 15 - 17 مايو 2019 في مدينة سيئول بكوريا الجنوبية، بحضور ومشاركة ممثلي أجهزة مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية حول العالم، والمختصين في هذا المجال.

وشارك المكتب ممثلاً بمدير عام المكتب ريحان مبارك فايز، ورئيس قسم الوقاية وتقييم الضرر يزيد القاسم، بثلاث أوراق عمل تناولت التجربة الخليجية في تحقيقات الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وسبل تحسين الشفافية في تحقيقات الممارسات الضارة، وكيفية تعامل سلطات التحقيق مع المعلومات السرية في مثل هذا التحقيقات.

// انتهى //

14:40ت م

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