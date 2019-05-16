السعودية اليوم / أمير منطقة الرياض يستقبل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني



الرياض 11 رمضان 1440 هـ الموافق 16 مايو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتب سموه بقصر الحكم اليوم، معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري، وذلك عقب صدور الامر الملكي الكريم بتعيينه رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.

وتمنى سموه التوفيق والنجاح له فيما كلف به، كما جرى مناقشة ما تم إنجازه من مشاريع للهيئة في منطقة الرياض منها المشروعات القائمة في مطار الملك خالد الدولي.

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14:34ت م

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