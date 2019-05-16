فعاليات مشوقة وألعاب ضمن ليالي أبها الرمضانية في الحديقة الجديدة

2019-05-16

متابعات الخليج 365 - فهدالقحطاني- أبها

انطلقت مساء يوم أمس الأربعاء، أولى فعاليات وبرامج ليالي أبها الرمضانية بحديقة أبها الجديدة وسط حضور الأهالي وعدد من رجال الإعلام والصحافة في عسير، ورجال الثقافة بالمنطقة.

وبدأت فقرات الفعاليات والأنشطة الثقافية على مسرح البحيرة بفعاليات مشوقة للأطفال، اشتملت على الألعاب الرمضانية والتي شارك فيها فريق من الأطفال وسط مشاركة جميع الأطفال على المسرح.

واشتمل العرض الثاني لفعاليات الثقافة على الحكواتي والتي أعطت طابع عن شهر رمضان في الماضي ونقل الثقافة عن ذلك الوقت و بمشاركة وتفاعل الجمهور مع الحكوات وبدأت عرض فوازير رمضان بعرض شيق للجمهور بمشاركة نخبة من الأطفال بالزي العسيري.



وتميزت حديقة أبها الجديدة بموقع بحيرة السد تشغيل مدينة الألعاب الترفيهية للأطفال أمام إقبال متزايد من الأطفال مساء يوم أمس.

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وأكد عدد من زوار حديقة أبها الجديدة وجود تنوع جميل وتزيين وتجميل وإعادة روح الحياة للحديقة ما أسهم بشكل كبير في جذبهم، موضحين أن ما يميزها ركن الحرف اليدوية والتراث وركن الأسر المنتجة والمواقع المخصصة للعائلات ذات الخصوصية وسط طبيعة جميلة.

وافتتح المدير التنفيذي لشركة ليالي الخليج لتنظيم الفعاليات والمهرجانات بحديقة أبها الجديدة، محمد بالفقية، السفرة الحجازية بحضور شخصيات إعلامية كان من بينهم صالح بن خلوفة الأحمري مدير وكالة الأنباء السعودية (واس) بالمنطقة، وسعيد مشهور مدير إذاعة أبها وأحمد بن إبراهيم السروي مدير الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالمركز الثقافي بأبها وعدد من إعلامي ومثقفي المنطقة وعدد كبير من زوار الحديقة.

ورحب بالفقية بالحضور من زوار الحديقة، مقدمًا الشكر والتقدير لجمعية الثقافة والفنون بأبها على البرامج الثقافية والفنية.

وقال إن يوم غد الجمعة سيشهد المزيد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية على مسرح البحيرة بحديقة أبها الجديدة من أبرزها المسامرات الثقافية وفقرة ثقافية وفنية عن الفطرة وغيرها من البرامج الثقافية الشيقة والجميلة والدعوة عامة للجميع وأضاف أن الفعالية مستمرة لمدة ثمانية أيام قادمة وسط أجواء رمضانية رائعة للزوار و مسابقات ثقافية وفعاليات فنية وألعاب للأطفال.