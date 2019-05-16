هيئة تطوير بوابة الدرعية تختتم فعاليات المعرض الأول للتوظيف والتدريب

2019-05-16

متابعات الخليج 365 - الدرعية

اختتمت فعاليات معرض هيئة تطوير بوابة الدرعية للتوظيف والتدريب، مساء أمس الأربعاء، والذي أقيم بمقر بلدية محافظة الدرعية، حيث يهدف المعرض الذي انطلقت فعالياته يوم الاثنين الماضي إلى طرح العديد من الفرص الوظيفية والتدريبية واستعراض البرامج المستقبلية التي تقدمها الهيئة.

ونجح المعرض، الذي أقيم على مدار ثلاثة أيام، في جذب الكوادر الشبابية الوطنية من مجتمع الدرعية ومن شباب الوطن.

ويأتي هذا المعرض تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في إتاحة الفرص المثمرة أمام أبناء الوطن لاستغلال مهاراتهم وقدراتهم لتحقيق الاستفادة القصوى من طاقاتهم، وإكسابهم المهارات اللازمة التي تمكّنهم من السعي نحو تحقيق أهدافهم، وذلك عبر تعزيز قدرة المشروعات الطموحة على توليد فرص عمل متنوعة لأبناء الوطن وتحديداً المجتمع المحلي.

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وأكد جيري انزيريلو، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، حرص الهيئة وعملها الدؤوب لخدمة مجتمع الدرعية وأهله، و أن هذا المعرض يأتي كجزء من التزام الهيئة بالشراكة مع المجتمع المحلي وتطويره، وأنها تستهدف خلق فرص العمل لأبناء مجتمع الدرعية بشكل خاص والمملكة بشكل عام عبر التوسع في عمليات تطوير وتأهيل المنطقة، وإقامة هذه المعارض بشكل دوري.

وأشار انزيريلو إلى أن الهيئة ترحب بكافة الطاقات الشبابية والكوادر الطموحة، وبالأخص نساء هذا المجتمع بهدف إكسابهن المزيد من الخبرات العملية، وأيضاً التعرف على تاريخ وثقافة الدرعية، وكذلك تقديم سيرهم الذاتية لفرص العمل المستقبلية والتدريب الداخلي وبرامج التطوع، مبيناً أن الهيئة تبحث عن توظيف خبراء في العديد من المجالات، وتوسيع برنامج التدريب الداخلي الخاص بها، والذي يشتمل حاليًا على مبادرات تعاون مع عدد من الجامعات السعودية.

جدير بالذكر أنه تم تأسيس هيئة تطوير بوابة الدرعيّة في يوليو 2017م، لتكون الجهة المسؤولة عن حفظ وصون وتطوير موقع الدرعيّة التاريخي؛ ليصبح إحدى أكبر وأهم الوجهات في العالم، ومعلماً عالمياً يرسخ القيم التراثية والتاريخية لضيوف الدرعية بمختلف أعمارهم.