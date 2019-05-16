الاتحاد البرلماني العربي: العمل الإرهابي ضد المملكة يستهدف إمدادات الطاقة العالمية

2019-05-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية الهاشمية المهندس عاطف الطراونة، أن العمل الإرهابي الذي استهدف محطتي ضخ النفط السعودي في محافظتي الدوادمي وعفيف بمنطقة الرياض مؤخرًا يستهدف إمدادات الطاقة التي ترتبط بشكل وثيق بجميع شعوب العالم.

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ودعا رئيس الاتحاد البرلماني العربي في بيان أصدره الاتحاد أمس كافة القوى الفاعلة والمؤثرة في المحافل المحلية والإقليمية والدولية إلى التدخل بشكل مباشر لوضع حد لمثل تلك الأعمال التخريبية المستهترة، التي تسعى إلى ضرب المصالح الحيوية الاقتصادية للبلدان العربية.

وأبدى المهندس عاطف الطراونة تأييد الاتحاد البرلماني العربي للمملكة في جميع ما تتخذه من إجراءات وما تقوم به من جهود على المستوى الإقليمي والدولي لحفظ أمنها وأمن المنطقة.