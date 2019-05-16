هل يؤثر انتهاء الهوية الوطنية على استحقاق دعم حساب المواطن ؟

2019-05-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

تساءل مواطن بشأن موقفه من الحصول على دعم برنامج حساب متابعات الخليج 365 ، خاصةً وأن الهوية الوطنية الخاصة به منتهية الصلاحية.

ورد حساب متابعات الخليج 365 على الاستفسار بالتأكيد على أن انتهاء الهوية الوطنية لا يؤثر على دعم برنامج حساب متابعات الخليج 365 ، وبإمكانه التسجيل في البرنامج ولكن لابد أن يكون الحساب البنكي الخاص به نشطاً للاستفادة من الدعم في حال انطبقت عليه شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق.

ويعتمد حساب متابعات الخليج 365 على بيانات الدخل التي يقدمها المستفيد عند التسجيل في البرنامج، ولكنه يطابق هذه البيانات مع الجهات الرسمية.

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