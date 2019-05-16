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شكرا لقرائتكم هل يؤثر انتهاء الهوية الوطنية على استحقاق دعم حساب المواطن ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
هل يؤثر انتهاء الهوية الوطنية على استحقاق دعم حساب متابعات الخليج 365 ؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
تساءل مواطن بشأن موقفه من الحصول على دعم برنامج حساب متابعات الخليج 365 ، خاصةً وأن الهوية الوطنية الخاصة به منتهية الصلاحية.
ورد حساب متابعات الخليج 365 على الاستفسار بالتأكيد على أن انتهاء الهوية الوطنية لا يؤثر على دعم برنامج حساب متابعات الخليج 365 ، وبإمكانه التسجيل في البرنامج ولكن لابد أن يكون الحساب البنكي الخاص به نشطاً للاستفادة من الدعم في حال انطبقت عليه شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق.
ويعتمد حساب متابعات الخليج 365 على بيانات الدخل التي يقدمها المستفيد عند التسجيل في البرنامج، ولكنه يطابق هذه البيانات مع الجهات الرسمية.
وكشف حساب متابعات الخليج 365 في وقت سابق عن أنواع الدخول التي يجب الإفصاح عنها عند التسجيل في البرنامج.
ولفت حساب متابعات الخليج 365 إلى أن الدخل هو المبالغ الإجمالية التي يتم اكتسابها ويعبر عنها بقيمة نقدية، ومنها الراتب الشهري أو التقاعدي وما يتم اكتسابه من الأنشطة التجارية وغيرها.
وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قد أكد في وقت سابق أن شروط الأهلية في البرنامج تستلزم تطابق بيانات الدخل المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع البيانات الرسمية لدى الجهات الأخرى، بالإضافة إلى شرطي الجنسية والإقامة.
من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفع الـ20، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.
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