توصيات بشأن الإسكان أبرز الملفات أمام مجلس الشورى الأسبوع المقبل 

2019-05-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي يعقدها الاثنين المقبل على عدد من توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1438/1439هـ وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير، ومن أبرز تلك التوصيات مطالبة وزارة الإسكان بتوضيح عدد المنتجات المسلّمة فعلياً للمواطنين ضمن برنامج “سكني” وما لم يسلّم وأسباب عدم التسليم، والعمل على إعداد نظام للتطوير العقاري ينظم العلاقة بين وزارة الإسكان ومالكي الوحدات وقطع الأراضي السكنية والمطورين العقاريين.

كما يصوت المجلس بعد ذلك على عدد من توصيات اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للجمارك للعام المالي 1438/1439هـ، ومن أبرز تلك التوصيات مطالبة الهيئة العامة للجمارك بدراسة أسباب انخفاض إيرادات الرسوم الجمركية بما يتفق مع ما تضمنه برنامج التوازن المالي ورؤية المملكة 2030، وتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن القوى العاملة بالهيئة، واعتمادات بنود الميزانية وما تم صرفه منها، والمشروعات التي يتم تنفيذها.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في تعديل الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة (23) من نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) بتاريخ 21/6/1397هـ، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن مقترح تعديل المادتين (الثانية عشرة والثالثة عشرة) من نظام مكافحة الغش التجاري المقدم من عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن التعديلات والإضافات على بعض الوثائق الخاصة بأعمال البريد.

وخلال الجلسة العادية الثالثة والأربعين التي يعقدها المجلس الثلاثاء القادم يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية للعام المالي 1438/1439هـ، وذلك بعد أن يطلع على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير، ومن أبرز تلك التوصيات مطالبة هيئة المدن الاقتصادية بدراسة إمكانية إقامة منطقة تجارية حرة في ميناء الملك عبد الله، وإعداد الحوافز الجاذبة والمؤهلة لجعل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية حاضنة وطنية للصناعات الدوائية بالمملكة.

كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات الاستراتيجية والتنموية للعام المالي 1438/1439هـ.

ويناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن مقترح تعديل الفقرة (أ) من البند سادساً المتعلقة بـ(نوط الأمن) والفقرة (أ) من البند سابعاً المتعلقة بـ(نوط الإنقاذ) من المادة الثانية من نظام الأنواط العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 25/8/1407هـ المقدم من عضوي المجلس الدكتور أيوب الجربوع، واللواء علي التميمي، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

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وخلال الجلسة العادية الرابعة والأربعين التي يعقدها الأربعاء القادم يناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة للعام المالي 1438/1439هـ.

بعد ذلك يصوت المجلس على عدد من توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1438/1439هـ، وذلك بعد أن يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة بشأن التقرير، ومن أبرز تلك التوصيات مطالبة المؤسسة بتطوير البنى التحتية للمسارات الحديدية القائمة، لتمكينها مستقبلاً من استخدام قطارات متطورة وسريعة، للمساهمة في تقليل زمن الرحلة على طريق (الرياض، الأحساء، الدمام) ومضاعفة أعداد الركاب، وزيادة الإيرادات.

ويطلع المجلس خلال الجلسة على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1438/1439هـ، ومن أبرز توصيات اللجنة مطالبة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية الاستفادة من اللقاءات والمؤتمرات والمعارض، لإبراز قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وفق رؤية المملكة 2030.

كما يصوت المجلس في ذات الجلسة على عدد من توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1438/1439هـ، في جلسة سابقة ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار في شأن مقترح مشروع نظام تفعيل دور القطاع الخاص في المهرجانات التراثية والثقافية المقدم من عدد من أعضاء المجلس، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس.

كما يتضمن جدول أعمال المجلس في جلساته الثلاث عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون مع عدد من الدول في عدد من المجالات.