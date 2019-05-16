السفير الثقفي يدشن تسليم 100 طن تمور من المملكة للشعب الإندونيسي

2019-05-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

دشن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا، عصام عابد الثقفي، اليوم الخميس، بمقر السفارة، مناسبة تسليم التمور المقدمة من المملكة للشعب الإندونيسي بإشراف من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبحضور مدير عام التمكين الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية ببين نزار الدين والبالغة 100 طن من التمور.

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وعبَّر نزار الدين عن شكره باسم الحكومة والشعب الإندونيسي العميق لحكومة المملكة، مؤكداً أن هذه المنحة الكريمة ما هي إلا صورة لمتانة العلاقة بين البلدين الشقيقين.