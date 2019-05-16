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شكرا لقرائتكم السفير الثقفي يدشن تسليم 100 طن تمور من المملكة للشعب الإندونيسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
السفير الثقفي يدشن تسليم 100 طن تمور من المملكة للشعب الإندونيسي
متابعات الخليج 365 - الرياض
دشن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا، عصام عابد الثقفي، اليوم الخميس، بمقر السفارة، مناسبة تسليم التمور المقدمة من المملكة للشعب الإندونيسي بإشراف من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبحضور مدير عام التمكين الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية ببين نزار الدين والبالغة 100 طن من التمور.
وعبَّر نزار الدين عن شكره باسم الحكومة والشعب الإندونيسي العميق لحكومة المملكة، مؤكداً أن هذه المنحة الكريمة ما هي إلا صورة لمتانة العلاقة بين البلدين الشقيقين.
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