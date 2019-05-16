شكرا لقرائتكم خبر عن 4000 ساعة تطوعية بـ«الحرم المكي» خلال 10 أيام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al- نفذ طلاب وكشافة تعليم منطقة مكة الكرمة المشاركين في مركز (بادر) التطوعي لخدمة المعتمرين والمصلين في الحرم المكي الشريف 54045 ساعة تطوعية خلال العشرة الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك الحالي. وشارك 1769 طالباً ساهموا في تنفيذ 9080 ساعة عمل تطوعية مع القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام و4160 ساعة مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، و3480 ساعة مع الشؤون الصحية، و1290 ساعة في نقل المعتمرين بعرفات الجولف، و3630 ساعة لمشروع إفطار صائم، و6720 ساعة في مشروع السقيا والرفادة، و7480 ساعة في مشروع دفع العربات، و3630 ساعة لمشروع إفطار صائم خارج الحرم الشريف، و540 ساعة في مشروع حفظ النعمة، و4860 ساعة في مشروع الاستضافة، و5800 ساعة في مشروع التوجيه والإرشاد، و3768 ساعة للمشاركين من الإدارات التعليمية الأخرى، و2277 ساعة للمشاركين من أندية الحي. وقام المشاركون بإيصال 8446 معتمرا من العجزة وكبار السن عبر العربات، وإيصال 117234 معتمرا عبر سيارات الجولف وتوزيع 21488 وجبة إفطار وإرشاد 116988 معتمرا.



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