شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج» تعرض برامج شركات حجاج الداخل.. «الإثنين» القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al-

تطلق وزارة الحج والعمرة يوم (الإثنين) القادم، مرحلة اختيار البرامج المفضلة لشركات ومؤسسات حجاج الداخل، العاملة لموسم حج هذا العام 1440هـ عبر موقع الوزارة الإلكتروني.

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وتهدف الوزارة إلى إتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين، للتعرف على البرامج والباقات التي خصصت لموسم حج هذا العام للمفاضلة بينها واختيار الأنسب، والتي توزعت على أربع باقات للضيافة، وأربع باقات للضيافة بلس (البرنامج العام سابقاً)، وبرنامج اقتصادي1 (حج منخفض لتكلفة سابقاً)، وبرنامج اقتصادي2 (برنامج الحج الميسر).

من جهة أخرى، بينت الوزارة أن الشركات والمؤسسات التي لديها مخيمات في برنامج الضيافة (العام سابقاً)، ضمن الآلية الخاصة بتثبيت تخصيص المخيمات المعتمدة، ولم تتقدم بتسليم ضمانها البنكي وباقي مسوغات الخدمة في الموعد المحدد، فتعطى مهلة لمدة ثلاثة أيام بعد انتهاء تخصيص البرنامج الاقتصادي (2)، يتم بعدها مباشرة إلغاء التخصيص وعدم قبول أي طلب للاعتذار عن الخدمة.

وحددت الوزارة يوم الـ25 من شهر رمضان الحالي، كآخر موعد لاعتذار الشركات التي لديها تراخيص سارية المفعول، عن تقديم الخدمة خلال موسم هذا العام بعد تقديم الطلب رسمياً للإدارة العامة لحجاج الداخل.