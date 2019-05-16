بالصور.. أمير مكة ونائبه يشاركان «أمن الحرم» الإفطار

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper بالفيديو والصور.. أمير مكة ونائبه يشاركان «أمن الحرم» الإفطار

شارك مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، رجال أمن المسجد الحرام، طعام الإفطار، تقديرًا لجهودهم في خدمة ضيوف الرحمن.

وقدم أمير المنطقة شكره وتقديره للقطاعات العاملة في الحرم والشباب السعودي المتطوع على الجهود التي يؤدونها لخدمة المعتمرين وزوار المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك.

وفي لفته طيبة قدم نائب أمير المنطقة، الأمير بدر بن سلطان، القهوة للأمير خالد الفيصل أثناء تواجدهم في الحرم للإفطار مع رجال الأمن.

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وأكد الفيصل حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، على ضرورة تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.

واطلع الفيصل على الخدمات والجهود التي تبذلها الجهات الأمنية والتنظيمية داخل المسجد الحرام، مستمعًا لشرح عن دور الجهات الأمنية العاملة في المسجد الحرام لإدارة الحشود وتأمين سلامة المعتمرين والمصلين.

حضر الإفطار الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس ومدير الأمن العام الفريق أول خالد بن قرار الحربي، وعددًا من القيادات المدنية والعسكرية.