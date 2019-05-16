، "العمري": يجب ألا نغفل حدوث مفاجأة من  الباطن.. و"الجاري": الدوري محسوم للنصر ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الخليج 365 " تستطلع رأي المدربين الوطنيين حول الأقرب للتتويج باللقب

مع اقتراب قطار دوري كأس الأمير محمد بن سلمان من محطته الأخيرة والتي تقام الليلة بإقامة ثماني مباريات جميعها في ذات التوقيت، فمن المنتظر أن تبوح بكامل التفاصيل بعد نهاية منافساتها بمعرفة هوية بطل الدوري في نسخته الاستثنائية، كما أنها ستكشف عن هوية آخر المغادرين إلى دوري الأولى، وأيضاً الفريق الذي سيخوض ملحق الهبوط، "الخليج 365" استطلعت بعض آراء المختصين:

يرى المدرب صالح العمري أن فريق النصر هو الأقرب للظفر باللقب نتيجة أنه يخوض مباراة سهلة نسبياً أمام الباطن؛ لأن معطيات الفريقين خلال الجولات الماضية تصب في مصلحة فريق النصر فهو الأقرب للفوز بنتيجة المباراة.

وتابع: لكن علينا ألا نغفل حدوث مفاجأة من فريق الباطن الذي تأكد هبوطه مع فريق أحد من دوري المحترفين السعودي خلال هذا الموسم؛ لكونه سيلعب بعيداً عن الضغوط بعكس فريق النصر الذي على لاعبيه أن يلعبوا بكل أريحية وبدون ضغوط وبتركيز كبير حتى يضمن الخروج بنتيجة المباراة.

وأضاف: مباراة الهلال والشباب قد تكون غامضة نوعاً ما؛ وذلك بسبب تذبذب مستوى فريق الهلال نتيجة الإرهاق الشديد الذي واجهه خلال هذا الموسم من ضغط المنافسات الآسيوية والعربية مما أثر على الفريق في أن يكمل الدوري وهو في كامل عافيته.

في المقابل الشباب من الممكن أن يُحدث مفاجأة ويخطف نقاط المباراة لكي يضمن المركز الثالث في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، ولكن تبقى ظروف المباريات هي الفيصل الوحيد لكل جولة.

أما المدرب فيصل الجاري فقال: مباراة النصر والباطن أتوقع أنها محسومة لنادي النصر بنتيجة كبيرة عطفاً على نتائج الفريقين في المباريات الماضية ووضعهما في جدول الترتيب.

وتابع: سيحقق النصر أرقاماً قياسية في المباراة من حيث عدد النقاط وأيضاً من الأهداف وهي للتتويج فقط لذلك لن ينتظر لاعبو النصر نتيجة مباراة الهلال والشباب للاحتفال بحصد اللقب.

وأكد أن فريق ‏الشباب لن يستسلم ويسلم الراية أمام الهلال؛ وذلك من أجل المحافظة على المركز الثالث المؤهل مباشرة إلى دوري الأبطال الموسم القادم.