، على مدار 24 ساعة.. تعرف على مهام "حارس الحجر الأسود" الأمنية والإنسانية ،

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يٌقبل على الحجر الأسود آلاف الطائفين لاستلامه من بداية الطواف، ويقف بجواره حارس خاص له يعرف بـ"حارس الحجر الأسود" في مكان مرتفع عند الكعبة المشرفة ليتمكن من تنظيم الطائفين حول الكعبة المشرفة، ويساعد المعتمرين والزوار من استلام الحجر لتقبيله والمسح عليه، حيث يبدأ وينتهي الطواف منه، ويتناوب على حراسة الحجر الأسود عدد من رجال القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام على مدار الـ 24 ساعة.
ويقوم الحارس بعدد من الوظائف ومنها المحافظة على أمن وسلامة الطائفين، وإرشادهم إلى الطريقة الصحيحة لتقبيل الحجر، وإتاحة المجال لغيرهم ومساعدتهم أثناء وصولهم إلى تلك المنطقة، ويقوم بإبلاغ زملائه في حال حصول إغماء أو سقوط أو إعياء لأيّ من ضيوف الرحمن، ويتم تغييره كل ساعة، وذلك من أجل الحفاظ على مستوى أداء وتركيز الحارس في هذا الموقع.
على مدار 24 ساعة.. تعرف على مهام "حارس الحجر الأسود" الأمنية والإنسانيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-16
يٌقبل على الحجر الأسود آلاف الطائفين لاستلامه من بداية الطواف، ويقف بجواره حارس خاص له يعرف بـ"حارس الحجر الأسود" في مكان مرتفع عند الكعبة المشرفة ليتمكن من تنظيم الطائفين حول الكعبة المشرفة، ويساعد المعتمرين والزوار من استلام الحجر لتقبيله والمسح عليه، حيث يبدأ وينتهي الطواف منه، ويتناوب على حراسة الحجر الأسود عدد من رجال القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام على مدار الـ 24 ساعة.
ويقوم الحارس بعدد من الوظائف ومنها المحافظة على أمن وسلامة الطائفين، وإرشادهم إلى الطريقة الصحيحة لتقبيل الحجر، وإتاحة المجال لغيرهم ومساعدتهم أثناء وصولهم إلى تلك المنطقة، ويقوم بإبلاغ زملائه في حال حصول إغماء أو سقوط أو إعياء لأيّ من ضيوف الرحمن، ويتم تغييره كل ساعة، وذلك من أجل الحفاظ على مستوى أداء وتركيز الحارس في هذا الموقع.
16 مايو 2019 - 11 رمضان 1440
02:37 PM
يتناوب عليها رجال القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام للحفاظ على مستوى الأداء
يٌقبل على الحجر الأسود آلاف الطائفين لاستلامه من بداية الطواف، ويقف بجواره حارس خاص له يعرف بـ"حارس الحجر الأسود" في مكان مرتفع عند الكعبة المشرفة ليتمكن من تنظيم الطائفين حول الكعبة المشرفة، ويساعد المعتمرين والزوار من استلام الحجر لتقبيله والمسح عليه، حيث يبدأ وينتهي الطواف منه، ويتناوب على حراسة الحجر الأسود عدد من رجال القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام على مدار الـ 24 ساعة.
ويقوم الحارس بعدد من الوظائف ومنها المحافظة على أمن وسلامة الطائفين، وإرشادهم إلى الطريقة الصحيحة لتقبيل الحجر، وإتاحة المجال لغيرهم ومساعدتهم أثناء وصولهم إلى تلك المنطقة، ويقوم بإبلاغ زملائه في حال حصول إغماء أو سقوط أو إعياء لأيّ من ضيوف الرحمن، ويتم تغييره كل ساعة، وذلك من أجل الحفاظ على مستوى أداء وتركيز الحارس في هذا الموقع.
، على مدار 24 ساعة.. تعرف على مهام "حارس الحجر الأسود" الأمنية والإنسانية ،
المصدر : الخليج 365
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